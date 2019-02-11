لاسارتي يعقد جلسة مع طبيب الأهلي للاطمئنان على حالة اللاعبين

مارتن لاسارتي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

حرص الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة سريعة قبل بداية مران الفريق، الذي أقيم عصر اليوم بالعاصمة التنزانية، دار

السلام، مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على أحوال اللاعبين من الناحية الطبية.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في الثالثة من عصر غدٍ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

واطمأن المدير الفني من الطبيب عن اللاعبين وتأكد من عدم وجود أية إصابات قبل مواجهة سيمبا.