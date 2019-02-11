صور .. مرتضى منصور يمنح العضوية الشرفية للمشجع الزملكاوي الكفيف

كتب - مصطفى جويلي

إستقبل المستشار مرتضى منصور ، رئيس الزمالك ، في مكتبه اليوم الاثنين ، المشجع الزملكاوي الكفيف ، صلاح محمد عبد الغني ، بحضور كلا من أسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة النادي ، والقائم بمهام أمين الصندوق

، وأمير مرتضي منصور ، المشرف العام على فريق الكرة .

ومنح رئيس النادي، المشجع الزملكاوي الكفيف ، العضوية الشرفية للقلعة البيضاء .

وحرص المشجع الكفيف، على توجيه الشكر

لرئيس الزمالك، على الاستقبال الجيد واللافتة الطيبة منه بمنحه العضوية الشرفية ، مشيرا بأنه أب لجميع الجماهير الزملكاوية ، وله العديد من المواقف المحترمة .

وأشاد المشجع الزملكاوي ، بالإنجازات التي تحققت من رئيس الزمالك ، والطفرة الكبيرة داخل القلعة البيضاء ، متمنيا حصد النادي للبطولات والالقاب .



