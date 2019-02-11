آرون رامزي ينتقل إلى يوفنتوس

آرون رامزي

أحمد البادي

أعلن يوفنتوس الإيطالي توصله لإتفاق نهائي يقتضي بإنتقال آرون رامزي لاعب وسط آرسنال الإنجليزي إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن رامزي لاعب وسط آرسنال أتم انتقاله إلى صفوف البيانكونيري في عقد يمتد لأربع سنوات مقبلة على أن

ينتقل رسميًا خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن رامزي سيتقاضي 400 ألف جنية إستيرليني أسبوعيًا مع ناديه الجديد يوفنتوس الإيطالي.

جاء انتقال رامزي إلى صفوف البيانكونيري، بعد مزاحمة كبيرة من جانب برشلونة

الإسباني و مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيينوباريس سان جيرمان الفرنسي للظفر بخدمات اللاعب.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بتقاضيه 400 ألف جنيه إستيرليني أسبوعيًا من قبل يوفنتوس، سيعد بذلك اللاعب البريطاني الأعلى راتبًا في التاريخ.

الجدير بالذكر أن آرون رامزي انضم إلى صفوف آرسنال قادمًا من كارديف في عام 2008 مقابل 4.8 مليون جنيه استرليني.