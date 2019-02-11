وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة العربية للملاكمة

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، البطولة العربية الرابعة للملاكمة للشباب والتى تستضيفها مصر بالمركز الأوليمبى للمنتخبات القومية خلال الفترة من 10 الى 14 فبراير الجاري بمشاركة 66 لاعب دولي يمثلون 12 دولة عربية.

وأكد" أشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة، ان مصر دائما ترحب باستضافة البطولات العربية والافريقية والدولية مشيرا إلي أن مصر تفتح ذراعيها للعالم مضيفا إلى أن البنية التحتية لمصر والإمكانيات الرياضية قادرة على استضافة أكبر الأحداث العالمية والدولية.

وأضاف " صبحي " أنه

مصر في عام 2019 مركز عالمي لجميع البطولات الدولية والقارية والعالمية حيث إن مصر تمتلك خطة ورؤية لاستضافة أكبر الأحداث العالمية وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.من جانبه وجه " يوسف الكاظم " رئيس الاتحاد العربي للملاكمة الشكر لمصر على استضافة البطولةوقال "عبدالعزيز غنيم " إن وزارة الشباب والرياضة وفرت جميع متطلبات التنظيم حتي يخرج بصورة مشرفة للأشقاء العرب.وعلي هامش الافتتاح أهدى يوسف الكاظم درع الاتحاد العربي للملاكمة " للدكتور أشرف صبحي " وزير الشباب والرياضة كما كرم الاتحاد العربي للملاكمة أسرة الشهيد ساطع النعماني، والشهيد وائل كمال شهداء الجيش والشرطة.حضر الافتتاح هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية و يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربى و كمال درويش رئيس الاتحاد الشرفى للملاكمة، وشريف العريان سكرتير اللجنة الأوليمبية صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات، هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد المصري للجامعات ووليد مرسي وكيل كلية التربية الرياضية بالهرم ورؤساء اتحادات الملاكمة بكل من الجزائر والعراق، الاردن، الكويت، تونس.، الاماراتيذكر ان البطولة العربية للملاكمة للشباب تنظم للمرة الثالثة على التوالي بمصر.