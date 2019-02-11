فرج عامر : اتحاد الكرة وراء أزمات اللعبة.. وأبو ريدة فشل إدارياً

كتب- صبري حافظ:

نفى المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة ماتردد عن تصريحه بوجود نية لإلغاء بطولة الدوري الممتاز مشيرًا إلى أنه يأمل في استمرار المسابقة لأهميتها لإعداد المنتخب الوطنى قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية.

وقال عامر :هناك تحفظ كبير على إدارة اتحاد الكرة لمسابقاته المختلفة، وكانت الأخطاء التحكيمية وصعوبة اقامة مسابقة بشكل منتظم نتاج طبيعي لسوء الإدارة الكروية في مصر، واللغط الكبير الذى يسود المنظومة بسبب عدم وجود قوانين رادعة للكبير قبل الصغير.

وألمح عامر إلى أنه لاتوجد في

أى دولة مشاكل في مسابقة رئيسية لها كبطولة دوري، مثل الذى يحدث في مصر رغم وجود المهندس هاني أبو ريدة على رأس المنظومة الكروية التي تدير اللعبة والذي يشغل منصب رفيع في الـ" فيفا" كعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي.

وقال رئيس سموحة : أحترم كثيرا هاني أبو ريدة على المستوى الشخصي والانساني ودائرة علاقاته القوية، لكن للأسف فشل إدارياً بدليل مايحدث في

الساحة الكروية، ووجود مجاملات عديدة لبعض الأندية وحمايتها والاستماع اليها وباقي الأندية للأسف لاحول لها ولا قوة وحقوقها ضائعة .

وأضاف: كان من نتاج ذلك تراجع مستوى المنتخب الوطني وتصنيفه بشكل مطرد في الفترة الأخيرة وظهوره بشكل مترد في كأس العالم واحتلاله المركز قبل الأخير من بين 32 منتخبا مشاركا في أكبر عرس كروي عالمي، والفرق المصرية تراجعت أيضا بشكل غير مسبوق في البطولات الأفريقية والعربية بسبب حماية الحكام لبعض الأندية على حساب فرق أخرى مما تسبب في وجود فجوة بين مايراه لاعبونا في مسابقاتهم المحلية والأخرى كبطولتي الدوري الأفريقي والكونفدرالية ، و دوري أبطال العرب .