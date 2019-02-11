اونلاين | بث مباشر.. مباراة الأهلي ضد سيمبا بدوري أبطال إفريقيا اليوم الثلاثاء 12-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مباراة الأهلي ضد سيمبا بدوري أبطال إفريقيا اليوم الثلاثاء 12-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عندما تشير عقارب الساعة إلي الثالثة عصرًا يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير الجاري، سيكون عشاق كرة القدم وخاصة الكرة الإفريقية على موعد مع مواجهة نارية ستجمع بين الأهلي المصري ونظيره سيمبا التنزاني، على "الملعب الوطني" في العاصمة التنزانية "دار السلام" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

- مشوار الفريقين في دور المجموعات:

الأهلي: لعب 3 مباريات في دور المجموعات الإفريقي، حيث تغلب في الجولة الأولي على فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 2-0، وتعادل في الجولة الثانية مع شبيبة الساورة الجزائري بهدف لمثله، قبل أن يكتسح سيمبا بخماسية نظيفة في ثالث مبارياته بالمجموعة، ويمتلك 7 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة الرابعة.

سيمبا: خاض بطل تنزانيا 3 مباريات في دور المجموعات حتي الآن، فاز في الجولة الأولي على شبيبة الساورة بثلاثية نظيفة، وخسر أمام فيتا كلوب بخماسية نظيفة في الجولة الثانية، قبل أن يسقط بنفس النتيجة أمام الأهلي في ثالث مبارياته بالمجموعة، ويمتلك 3 نقاط ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

- التاريخ يرجح كفة الأهلي أمام سيمبا:

تحمل مباراة الأهلي ضد سيمبا رقم 4 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق والتقيا في 3 مباريات (2 كأس الكؤوس الإفريقية – 1 دوري أبطال إفريقيا)، فاز المارد الأحمر في مباراتين، وخسر مباراة، وسجل 8 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، ولم تنتهي أي مباراة بين الفريقين بالتعادل.

وتقابل الأهلي مع الفرق التنزانية في 16 مباراة طوال تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، فاز في 10 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في 3 مباريات.

- التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيمبا:

من المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة سيمبا بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، حسين الشحات، ناصر ماهر، كريم نيدفيد

الهجوم: جونيور أجايي

ويفتقد الأهلي جهود الكثير من لاعبيه خلال مواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء 12 فبراير الجاري، وأبرزهم: حسام عاشور، وليد سليمان، محمد نجيب، وليد أزارو، أحمد فتحي، مروان محسن للإصابة، وأحمد حمودي لوجهة نظر فنية.

- طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيمبا:

يدير مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني طاقم تحكيم سوداني يتكون من: محمود علي محمود حكمًا للساحة، ويعاونه كلٌّ من وليد أحمد علي، مساعد أول، وأحمد ناجي صبحي مساعد ثانٍ.

- موعد المباراة والقنوات الناقلة:

ستقام مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني على "الملعب الوطني" في دار السلام، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت دار السلام، ومكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر قناة " بي إن سبورتس إتش دي 2" – bein sports hd 2، وسيتولي التعليق على المباراة المعلق المصري "علي محمد علي".

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سيتم وضع البث المباشر قبل بدأ المباراة بقليل