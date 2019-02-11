لمحكمة التايلاندية تقضي بالإفراج عن "العريبي".. وبيانًا رسميًا من فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على قرار المحكمة التايلاندية بإسقاط دعوى ترحيل اللاعب البحريني حكيم العريبي إلى بلاده على خلفية إصدار البحرين مذكرة باعتقاله.

وأدين العريبي - لاعب ملبورن الاسترالي- غيابيا عام 2014 بتهم تخريب مركز شرطة في عام 2012، قبل أن يفر إلى استراليا ويحصل على حق اللجوء هناك.

وكان العريبي قد تم اعتقاله في تايلاند أثناء توجهه هو وزوجته لقضاء شهر العسل هناك ليقضي في الشجن مدة تزيد على الـ60 يومًأ.

وأصدر فيفا بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني أكد خلاله سعادته بالإفراج عن اللاعب من السجن في تايلاند إلى جانب السماح له بالسفر إلى منزله في أستراليا.

وأوضح فيفا في بيانه: "هذه هي النتيجة التي عملنا عليها مع تحالف واسع من منظمات حقوق الإنسان والحكومات ومجتمع كرة القدم الأوسع على مدى الشهرين الماضيين".

وتابع: "نود أن نشكر كل من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة، نتمنى لحكيم عودة آمنة لعائلته ونأمل أن يتمكن من استئناف مسيرته الكروية قريبًا".

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد أكدت صباح اليوم الاثنين أن محكمة تايلاندية أسقطت دعوى ترحيل لاعب كرة قدم بحريني إلى بلاده.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في كانبرا :"نود أن نبدي تقديرنا للحكومة التايلاندية على القرار الذي اتخذته اليوم".

وقال تشاتشوم أكابين، المسؤول في مكتب المدعي العام التايلاندي، في وقت سابق اليوم :"لقد قدمنا طلبا للمحكمة لسحب القضية اليوم ، لأن السلطات البحرينية اتصلت بمكتبنا لإبلاغه بأن تسليمه (العريبي) لم يعد مطلوبا".

وقال وزير الخارجية الأسترالي ،ماريس باين :"أتطلع للغاية لرؤية حكيم العريبي عائدا إلى أستراليا مع زوجته وأصدقائه وأسرته ، وأعترف بالجهد المبذول بين أستراليا وتايلاند لتحقيق هذه النتيجة".