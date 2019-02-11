الأهلي: محاولات إفساد علاقتنا بالأمن "فاشلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أن هناك محاولات "فاشلة" لإفساد علاقة القلعة الحمراء بالجهات الأمنية، ومحاولات للصيد في الماء العكر، مشيرا الى أن الأهلي هو نادي الوطنية، ولا يمكن لأحد أن يزايد على أعضاءه وجماهيره.

وقال العامري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "مندهش من محاولات البعض لخلق فجوة بين الأهلي والمؤسسة الأمنية بسبب تمسك الأهلي بحضور جماهيره في المباريات، القرار كان واضحًا، النادي يتمسك بحضور جماهيره وفقا للشروط التي تم الإتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الآن".

وتابع " الشروط كانت معلنة من جانب اتحاد الكرة وبمشاركة الأمن، وتحمل الأمن العبء الأكبر في عودة الجماهير ولا ينكر أحد نجاح الأمن في مهمته، وهو الأمر الذي رئيس النادي إلى التقدم بإقتراح لوزير الرياضة بمضاعفة عدد الجماهير في مباريات الدوري، أن يكون عدد الحضور الجماهيري في المباريات الإفريقية لكافة الأندية أيضًا بدون حد أقصى أو 75% من سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة".

واستمر "هذا الاقتراح طالب به الخطيب لكي يكون بروفة حقيقية قبل إستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ولثقة الأهلي ومجلس إدارته في المؤسسة الأمنية وهي قادرة على النجاح".

واختتم " محاولة البعض الصيد في الماء العكر بخصوص العلاقة بين النادي والأمن هي محاولة فاشلة، الأهلي على مدار تاريخه داعم لمؤسسات الدولة وسيظل كذلك وسياسة مجلس الإدارة الحالي وكل المجالس السابقة للنادي دائما متسقة مع السياسة العامة للبلاد وغير مسموح لأحد المزايدة على وطنية الأهلي ومسئوليه وأعضاؤه وجماهيره".

جدول الدوري

وفيما يخص جدول الدوري الممتاز قال نائب رئيس الأهلي "المجلس متمسك بكافة قراراته التي جاءت في إجتماعه الطارئ، القرارات جميعها كانت مدروسة لحفظ حقوق النادي ومجلس إدارته وجماهيره والتأكيد على إحترام حقوق المنافسين".

وأكمل "موقف الأهلي ثابت ولن يتغير، لم نطالب بأي استثناءات في جدول الدوري ونحترم كل القائمين على منظومة كرة القدم والثوابت الموجودة لنجاح المسابقة وفي مقدمتها الإلتزام بجدول الدوري الذي تم إعداده من قبل اتحاد الكرة دون تدخل من أية جهة رغم أن الأهلي هو الخاسر الأكبر".

واستمر "الأهلي يلعب للموسم الثالث على التوالي بشكل متلاحم دون أية راحة ونزيف الإصابات وخسارة جهود لاعبيه مستمر، ومع هذا لم نطلب راحة، وهناك التزام كامل بجدول الدوري".