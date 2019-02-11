استبعاد 3 محترفين.. وفرصة لجنش وعواد في مواجهتي النيجر ونيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

علم الخليج 365، أن الجهاز الفني للمنتخب يتجه لعدم ضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، في مباراتي النيجر، ونيجيريا، لإراحته وإتاحة الفرصة للحراس الأخرين، على أن يعود للانضمام قبل معسكر كأس الأمم الأخير.

وسيقوم أجيري بالاستعانة بـ4 حراس آخرين، وهم: محمود عبدالرحيم جنش، ومحمد عواد، ومحمد أبو جبل، وعامر عامر.

ويتجه الجهاز الفني للاستعانة بجنش خلال مواجهة النيجر، على أن يقوم محمد عواد بحراسة مرمى المنتخب في مواجهة نيجيريا.

كما قرر أجيري، عدم ضم 3 محترفين في مباراتي النيجر، ونيجيريا.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب عدم ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود تريزيجية لاعب قاسم باشا التركي، وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي.

ويسعى أجيري للدفع بعدد من اللاعبين الجدد، لتجربتهم والوقوف على مستواهم قبل المعسكر الأخير استعدادا لكأس الأمم.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على النيجر يوم 18 مارس في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، قبل أن يتلقي وديا مع نيجيريا يوم 26 مارس.

وتُنظم مصر بطولة الأمم الإفريقية 21 يونيو القادم، بعد سحب البطولة من الكاميرون.