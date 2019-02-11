عبدالفتاح المصراوي: السندبيسي "براءة".. لا يعمل في الأهلي ولن يُعاقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد عصام عبدالفتاح، عضو اتحاد الكرة المصري، والمشرف العام على لجنة الحكام، أن التحقيق أثبت براءة حسن السندبيسي، الحكم الخامس بمباراة الأهلي وحرس الحدود.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بعدما تم تداول صور للسندبيسي وهو يعمل في أكاديمية، قيل أنها تخص النادي الأهلي، وذلك بسبب قرار الغاء هدف لنادي حرس الحدود في شباك الأهلي بمباراة الجولة الـ21 والتي انتهت بفوز الأهلي 1-0.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات لـ"الخليج 365" "الحكم خضع للتحقيق أمام المستشار جمال صدقي، وهو المستشار القانوني للجنة الحكام، وتم اثبات براءته مما اثير حول عمله بأحد الأكاديميات الخاصة بالنادي الأهلي".

وتابع "الحكم أكد أنه يعمل في أكاديمية تحمل إسم الأهلاوية لكنها لا تخص النادي الأهلي، وشدد على أن اتحاد الكرة ينظم دوري لأكاديميات الأندية وطالبنا بسؤال المنطقة عن وجود أكاديمية من الأساس تخص النادي الأهلي أم لا".

واستمر "تبين من التحقيقات براءة السندبيسي، وسوف يتواجد بشكل طبيعي في الجولة المقبلة للدوري ضمن أطقم الحكام، وهذا رد اعتبار له بعد ما حدث له خلال الأيام الماضية".