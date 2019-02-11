عاجل | أولدهام يعلن تعيين بول سكولز

أعلنت إدارة نادي أولدهام أثلتيك تعيينها لأسطورة مانشستر يونايتد “بول سكولز” كمدير فني للفريق الأول بعقد مدته عام ونصف العام.

سكولز /44 عامًا / لم يقم بتدريب أي فريق منذ اعتزاله كرة القدم بين صفوف مانشستر يونايتد عام 2013، وقام بشراء حصة من أسهم نادي سالفورد سيتي جنبًا إلى جنب ديفيد بيكهام وريان جيجز وجاري نيفيل ونيكي بات، الأمر الذي أعاق اتمام انتقاله لتدريب أولدهام حتى حصل على إذن رسمي من الاتحاد الإنجليزي بداية هذا الأسبوع.

ويشجع بول سكولز نادي أولدهام منذ الصغر وتمنى اللعب له أو تدريبه في يوم من الايام، وهذا ما أكده مالك النادي “عبد الله ليمساجام” في التصريحات التي ادلى بها لوسائل الاعلام بعد تعيين سكولز اليوم الاثنين.

وأضاف عبد الله “هذا ليس سرًا، بول سكولز أراد هذه الوظيفة بشدة، وها هو يحصل على ما أراده، وأعتقد أن وجوده سيجلب لنا الكثير من الفنيات والقدرات الكروية، إنه إسطورة فائز بكل شيء ممكن ويتمتع بكل القدرات اللازمة لتحقيق النجاح معنا“.