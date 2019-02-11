برشلونة يضم مدافعًا مغربيًا على خطى الريال

سار برشلونة على خطى عدوه اللدود ريال مدريد بالتعاقد مع أحد مدافعي نادي ريال مايوركا لتأمين خط الدفاع لسنوات قادمة.

وفرط ريال مايوركا في وقت سابق من الميركاتو الشتوي الماضي بثنائي خط دفاعه “بابلو رامون وتشافي سينتيس” لريال مدريد بمبلغ مليون يورو، وذلك في اليوم الأخير من شهر يناير.

ويتطلع ريال مدريد لاستعادة مدافعه الدولب المغربي “أشرف حكيمي” من بوروسيا دورتموند، بعد تألقه الكبير في الدوري الألماني هذا الموسم وقيادة الفريق لاحتلال الصدارة لعدة أسابيع والتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا.

واتفقت إدارة برشلونة بشكل مبدئي مع إدارة ريال مايوركا على انضمام المغربي اليافع “شادي رياض” خلال الميركاتو الصيفي المقبل، دون توضيح لتفاصيل ومدة التعاقد.

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن شادي رياض الذي يلعب كقلب دفاع سيشارك الموسم المقبل مع فريق شباب البرسا “ب”، تمهيدًا لتدعيم الفريق الأول به خلال موسم 2021/2020.

ويُعاني خط دفاع برشلونة من كثرة إصابات فيرمالين وسيميدو وأومتيتي، وهذا دفع النادي نحو التعاقد مع الفرنسي “توديبو” نهاية الشهر الماضي.شادي رياض لاعب ريال مايوركا ينضم لبرشلونة (صور: Sport)