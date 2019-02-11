رئيس الزمالك يطالب اللاعبين بالفوز على حسين داي

فريق الزمالك كتب - مصطقى جويلي عقد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل تحفيزهم علي الفوز علي فريق نصر حسين داي الجزائري في كأس الكونفيدرالية الإفريقية. فريق نصر حسين داي الجزائري في كأس الكونفيدرالية الإفريقية. وطالب منصور، اللاعبين بالالتزام داخل المستطيل الأخضر وعدم الانفعال والتركيز في تقديم عروض قوية فقط، لتحقيق الفوز. ويستعد الزمالك لمواجهة حسين داي بعد غدٍ فى الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية باستاد برج العرب فى الإسكندرية.

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