إيقاف لاعب الداخلية 4 مباريات

الداخلية وبيراميدز (أرشيفية) كتب - كريم عبد المحسن: كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه تقرر إيقافللمدة 4 مباريات، بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكم. الرياضي تجاه الحكم. والجدير بالذكر أن بيراميدز نجح في الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا على ملعب ستاد الشرطة في العباسية، ضمن الجولة الـ21 من بطولة الدوري.

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