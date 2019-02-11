أمين عمر يدير نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة

أمين عمر كتب- كريم عبدالمحسن أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حكام مواجهتي نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة بالنيجر. 20 سنة المقامة بالنيجر. ويدير حكمنا الدولي أمين عمر مواجهة نصف النهائي المرتقبة بين منتخبي ( نيجيريا × مالي ) ويعاونة المساعد الدولي سمير جمال وتعد هذه المباراة الثالثه لهما بالبطولة.

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