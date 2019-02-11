اتحاد الكرة يعلن شروط منح تراخيص أكاديميات كرة القدم

محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة كتب- كريم عبدالمحسن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القواعد والمعايير الخاصة بمنح تراخيص الأكاديميات للعمل في مجال تعليم وتدريب كرة القدم. تعليم وتدريب كرة القدم. واكد الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد أنه سيتم افتتاح مشروع الأكاديميات خلال أيام بنادي الصيد بالدقي، وتم الإعلان عن الشروط على النحو التالي :

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