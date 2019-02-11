في مثل هذا اليوم 11 فبراير 2006 توج منتخب مصر الأول لكرة القدم بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخه وذلك تحت قيادة المدير الفني الكبير حسن شحاتة بعد الفوز على كوت ديفوارفي المباراة النهائية.
وحقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوارفي المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدوري وانتهى الوقت الأصلي للمباراة
الجدير بالذكر أن صامويل إيتو توج بلقب هداف البطولة وفاز أحمد حسن بجائزة أفضل لاعب.
ويتربع منتخب مصر على صدارة البطولة برصيد 7 القاب ويقع منتخب الكاميرون في المركز الثاني بـ 5 ألقاب وغانا رابعًا بـ 4 ألقاب.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. زي النهارده.. مصر تفوز بكأس أمم أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.