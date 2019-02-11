مانشستر يونايتد يحسم مصير سولشار قبل قمة باريس سان جيرمان

كتبت- سارة جاب الله:

أكدت تقارير صحفية إنجليزية على قرار إبقاء إدارة نادي مانشستر يونايتد على النرويجي أولي جونار سولشار المدير الفني للفريق الأول، والاستغناء عن فكرة التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الحالي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد قد

قامت بتعيين أولي جونار سولشار كمدرب مؤقت للفريق حتى نهاية الموسم، بعد قرار إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب للشياطين الحمر بسبب سوء النتائج.

وأثبت سولشار نفسه مع مانشستر يونايتد بالوقت الحالي، حيث قاد اليونايتد حتى الآن

إحدى عشرة مباراة وفاز في 10، وتعادل في مباراة وحيدة، ونجح في الوصول للمركز الرابع بالدوري الإنجليزي المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية بأن إدارة مانشستر يونايتد قد

قررت بشكل جماعي استمرار أولي جونار سولشاير في منصبه كمدرب للفريق، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه مع اليونايتد.