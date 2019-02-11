تقدم "بوابة الوفد" موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان حيث يستعد الفريق الإنجليزي لاستضافة نظيره الفرنسي، في المباراة التي تقام مساء غد الاثنين، على ملعب استاد أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر في إنجلترا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

يكون موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تكون موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام أيضًا في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر

beIN SPORTS HD 1.

كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي لدور الـ16 عن المجموعة الثامنة رفقة يوفنتوس الإيطالي، بعد تأمين المركز الثاني خلف السيدة العجوز، بينما تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي عن مجموعة الموت رفقة ليفربول الإنجليزي، بعد أن كاد الفريق الباريسي على وشك توديع المسابقة مبكراً والتحول للدوري الأوروبي، نجح في التأهل للدور الثاني كمتصدر.

يفتقد مانشستر يونايتد في هذه المواجهة 3 لاعبين بداعي الإصابة جميعهم في خط الدفاع، هم أنطونيو فالنسيا وماركوس

روخو وماتيو دارميان، ولن يغيب أي لاعب عن الشياطين الحمر بداعي الإيقاف.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - كريس سمولينج - فيكتور لينديلوف - آشلي يونج

خط الوسط: بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - آندير هيريرا - جيسي لينجارد

خط الهجوم: آنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد

ويعاني باريس سان جيرمان من غيابات مؤثرة جداً في هذه الفترة بداعي الإصابة، وأول وأبرز المصابين هو البرازيلي نيمار، وفي الأيام الأخيرة لحق به المهاجم إيدينسون كافاني، وقبل مباراة مانشستر يونايتد بساعات تعرض مونييه لارتجاج في المخ سيغيب على إثره أسبوعين.

التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

خط الدفاع: بريسنيل كيمبيمبي - تياجو سيلفا - تيلو كيهرير

خط الوسط: خوان بيرنات - جوليان دراكسلر - ماركينيوس - داني ألفيش

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا - كيليان مبابي - إيريك تشوبو موتينج