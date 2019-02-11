نوير حارس بايرن ميونيخ يكشف إمكانية مشاركته أمام ليفربول

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أكد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني، قرب جاهزيته للمشاركة مع الفريق أمام ليفربول ضمن ذهاب دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا.

وقال نوير "أنا بخير، الأمر ليس سيئا للغاية، أعتقد أن الطاقم الطبي سيجعلني جاهز المشاركة مع فريقي ضد ليفربول، و إذا كانت الأمور جيدة في التدريبات سألعب، نحن جميعا إيجابيين".

وأضاف "ستكون أول مباراة لي في الانفيلد، أنا أتطلع إلى اللعب هناك، لقد سمعنا الكثير حول الأجواء هناك، أي شخص يشاهد كرة

القدم يعرف أنه أمر مميز أن يعيش أجواء الانفيلد، أعتقد أنها ستكون مبارتين رائعتين".

وواصل "بالنسبة لنا، دوري أبطال أوروبا بطولة مهمة للغاية، إنها مباراة خروج مغلوب، لذلك سنلعب نهائيين، نحن سعداء لأننا سنلعب هناك بأنفيلد، نأمل أن تكون ليلة سعيدة بالنسبة لنا و بالطبع هذا يعتمد على النتيجة".

وكان نيكو كوفاتش مدرب الفريق البافاري قد أثار الشكوك بعد تصريحاته عن

مانويل نوير وإمكانية مشاركته حيث قال كوفاتش "إصابة نوير؟ إذا قال اللاعب أنه ليس على ما يرام، فيجب عليك كمدرب تقبل ذلك الأمر، من المرجح عدم مشاركته غدًا مع الفريق".

وتابع "أنها إصابة في اليد، وسوف يلعب فقط عندما يقول هو الأطباء أنه على ما يرام وجاهز، يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث ضد أوجسبورج ثم مباراة ليفربول، سنأخذ الأمور خطوة بخطوة ولن نخاطر باللاعب".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة ليفربول، على ملعب أنفيلد، الأسبوع المقبل، ضمن مباراة ذهاب دور الـ١٦ من دوري الأبطال، على أن تكون مباراة الإياب على ملعب "أليانز أرينا" الموافق ١٣ مارس.