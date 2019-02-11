أكد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني، قرب جاهزيته للمشاركة مع الفريق أمام ليفربول ضمن ذهاب دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا.
وقال نوير "أنا بخير، الأمر ليس سيئا للغاية، أعتقد أن الطاقم الطبي سيجعلني جاهز المشاركة مع فريقي ضد ليفربول، و إذا كانت الأمور جيدة في التدريبات سألعب، نحن جميعا إيجابيين".
وأضاف "ستكون أول مباراة لي في الانفيلد، أنا أتطلع إلى اللعب هناك، لقد سمعنا الكثير حول الأجواء هناك، أي شخص يشاهد كرةالقدم يعرف أنه أمر مميز أن يعيش أجواء الانفيلد، أعتقد أنها ستكون مبارتين رائعتين".
وواصل "بالنسبة لنا، دوري أبطال أوروبا بطولة مهمة للغاية، إنها مباراة خروج مغلوب، لذلك سنلعب نهائيين، نحن سعداء لأننا سنلعب هناك بأنفيلد، نأمل أن تكون ليلة سعيدة بالنسبة لنا و بالطبع هذا يعتمد على النتيجة".
وكان نيكو كوفاتش مدرب الفريق البافاري قد أثار الشكوك بعد تصريحاته عن
وتابع "أنها إصابة في اليد، وسوف يلعب فقط عندما يقول هو الأطباء أنه على ما يرام وجاهز، يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث ضد أوجسبورج ثم مباراة ليفربول، سنأخذ الأمور خطوة بخطوة ولن نخاطر باللاعب".
ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة ليفربول، على ملعب أنفيلد، الأسبوع المقبل، ضمن مباراة ذهاب دور الـ١٦ من دوري الأبطال، على أن تكون مباراة الإياب على ملعب "أليانز أرينا" الموافق ١٣ مارس.
كانت هذه تفاصيل خبر نوير حارس بايرن ميونيخ يكشف إمكانية مشاركته أمام ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.