يوفنتوس يرصد 175 مليون إسترليني لضم نجم ليفربول "صلاح"



اقتحم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أجندة اهتمامات يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت صحيفة "الجارديان" أن يوفنتوس يفكر جديًا في ضم محمد صلاح، حال رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا عن صفوف السيدة العجوز.



ويعيش باولو ديبالا، فترة سيئة داخل صفوف اليوفي منذ بداية الموسم الجاري، وبالأخص منذ انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ولم ينجح ديبالا في تسجيل سوى هدفين فقط في 20 مباراة لعبها بالدوري الإيطالي هذا الموسم، بينما أظهر علامات الغضب بعد جلوسه على مقاعد البدلاء أمام بارما، بعدما ترك الدكة قبل نهاية اللقاء.



وذكرت الصحيفة أن يوفنتوس قد يقدم عرضًا بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل.



ونوهت بأن النادي الإيطالي قد يلجأ لضم ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد، في حال رحيل جوهرة التانجو. المصدر: موقع كورة

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