رياضة | محمود عبدالعزيز يشكو تجاهل "جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود عبدالعزيز يشكو تجاهل "جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى محمود عبد العزيز لاعب وسط فريق الزمالك لبعض زملائه داخل الفريق من سياسة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال المباريات الماضية وعدم الاعتماد عليه.

وأبدى اللاعب غضبه الشديد بسبب عدم إشراكه في مباراة النجوم الأخيرة ببطولة الدوري رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق في وسط الملعب لغياب طارق حامد.

زيزو أبدى دهشته من رفض إدارة الزمالك لرحيله إلى بيراميدز في يناير الماضي والتمسك ببقائه رغم خروجه من حسابات جروس وأكد أن الإدارة كان الأجدى بها السماح له بالرحيل.

ويستعد الزمالك لملاقاة نصر حسين داي الجزائري يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على النجوم بهدف نظيف في الجولة الماضية من منافسات الدوري.

الزمالك يجمد محمد إبراهيم

استقر مسئولو نادي الزمالك على تجميد محمد إبراهيم صانع الألعاب خلال الفترة القادمة بسبب ما حدث في يناير الماضي وإصرار اللاعب على زيادة عقده مقابل التمديد.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن نية الإدارة في تجميد اللاعب وعدم مشاركته مع الفريق لرد الصاع له وكنوع من أنواع العقاب له وإجباره على التجديد بالمقابل المادي الذي وضعوه.

في الوقت الذي يرفض فيه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك فكرة تهميش اللاعب ويرغب في منحه الفرصة خلال الفترة القادمة لثقته في قدراته وإمكانياته وأنه يمثل عنصر تكتيكي مهم له.

وكان محمد إبراهيم قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى صفوف الإسماعيلي في يناير الماضي قبل أن تتجمد الصفقة بسبب تعثر الاتفاق بين الزمالك واللاعب على الجوانب المالية الخاصة بتمديد عقده مع الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق نصر حسين داي الجزائري يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من منافسات الكونفدرالية الافريقية.

رسالة جروس لحميد أحداد بعد مباراة النجوم

أشاد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالمغربي حميد أحداد مهاجم الفريق بعد مشاركته أساسيًا في مباراة النجوم الأخيرة ببطولة الدوري بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لفترة طويلة.

جروس أثنى على مستوى حميد أحداد ووصفه باللعب المجتهد والملتزم بالناحية التكتيكية، مطالبًا من اللاعب أن يحافظ على مستواه خلال الفترة القادمة.

الخواجة طلب من أحداد توظيف مهارته داخل الملعب وعدم التفكير في المراوغة عندما يستلم الكرة حتى يحقق الفريق أفضل مكسب فني منه، مشددًا له أنه سيعتمد عليه بشكل أكبر خلال المباريات القادمة وحصوله على فرصته.

ويستعد الزمالك لملاقاة نصر حسين داي الجزائري يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على النجوم بهدف نظيف في الجولة الماضية من منافسات الدوري.