رياضة | وليد صلاح الدين: توصلت مع الخطيب لمشاركة عمار حمدي أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد صلاح الدين: توصلت مع الخطيب لمشاركة عمار حمدي أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري إن الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان لم يحسم موقفه من مشاركة عمار حمدي في مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

وخرج عمار حمدي إعارة من الأهلي إلى الاتحاد السكندري بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال وليد صلاح في تصريحات لإذاعة "أون سبورت" :" هناك بند وضعه الأهلي في عقد إعارة عمار حمدي مع الاتحاد السكندري بعدم مشاركته في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز وهذا أمر عادي حدث في مباراة الزمالك والاتحاد مع رزاق سيسيه وأحمد داودا".

وتابع:" توصلت مع النادي الأهلي ومحمود الخطيب من أجل السماح بالموافقة على مشاركة عمار حمدي مع الاتحاد السكندري في مباراة المارد الأحمر في بطولة الدوري الممتاز".

وواصل :" ننتظر رد الأهلي على مشاركة اللاعب في المباراة عقب العودة من السعودية وخوض مباراة الهلال السعودي".

وانتقد وليد صلاح الدين إقامة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في نفس يوم مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي في البطولة العربية وفي نفس توقيت مباراة زعيم الثغر أيضاً.

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