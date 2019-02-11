رياضة | "عبد السلام" يتواجد في اتحاد الطائرة مع الشرطة لتنفيذ حكم بطلان الانتخابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد السلام" يتواجد في اتحاد الطائرة مع الشرطة لتنفيذ حكم بطلان الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد المصري السابق للطائرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية من أجل دعمه ومساندته في تنفيذ الأحكام التي حصل عليها مؤخرا ببطلان انتخابات اتحاد الطائرة السابقة والتي فاز بها المجلس الحالي برئاسة المهندس خالد ناصف سليم

وتواجد ظهر اليوم فواد عبدالسلام بصحبة المحضر ورجال الشرطة لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات السابقة التي فاز بها المجلس الحالي برئاسة المهندس خالد ناصف سليم.

وقال عبد السلام إنه خاطب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب وحتى الآن لم يحصل على حقه من التمكين بالعودة من جديد لقيادة الاتحاد.