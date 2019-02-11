رياضة | حارس دورتموند: تير شتيجن الأفضل.. وأتابع برشلونة لأجله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس دورتموند: تير شتيجن الأفضل.. وأتابع برشلونة لأجله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد رومان بوركي، حارس مرمى فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بحارس فريق برشلونة الإسباني مارك أندريه تير شتيجن، الذي يقدم مستويات رائعة مع البارسا.

وقال حامي عرين متصدر الدوري الألماني: "تير شتيجن هو أفضل حارس في أوروبا في الفترة الحالية ومنذ فترة طويلة".

وأضاف: "أنا أتابع برشلونة لمشاهدة تير شتيجن يلعب أنا معجب جدا بثقته في اللعب وكيفية إتخاذه للقرارات الرئيسية كما أنه يملك أسلوب لعب فريد من نوعه وهذا ما يلهمني".