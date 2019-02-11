رياضة | 75 مليون يورو تفصل برشلونة عن ضم مهاجم فرانكفورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 75 مليون يورو تفصل برشلونة عن ضم مهاجم فرانكفورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني لديه إتفاق مبدئي مع وكيل أعمال المهاجم الصربي المتألق لوكا يوفيتش، لاعب فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأفادت التقارير أنه يتعين على مسؤولو البارسا أن يتفاوضوا مع إنترخت فرانكفورت الذي لم يتلقى أي عرض رسمي من برشلونة لحد الأن.

الجدير بالذكر أن أندية تشيلسي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني مهتمين هم الآخرين التعاقد مع المهاجم المتألق.

وتعتقد وسائل الإعلام الألمانية أن نادي فرانكفورت سيستغل مبلغ 75 مليون يورو الذي أنفقها البارسا على دي يونج كنقطة إنطلاق لأي مفاوضات محتملة حول لوكا يوفيتش.