رياضة | الزمالك يطرح تذاكر لقاء نصر حسين داي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطرح تذاكر لقاء نصر حسين داي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت إدارة نادي الزمالك، بطرح تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نصر حسين داي، أمام الجماهير.
وبدأت عملية البيع بدءًا من ظهر اليوم الاثنين، من أمام بوابة جامعة الدول العربية بمقر القلعة البيضاء لمدة يوم، وبستاد الإسكندرية لمدة يومين.
ووافقت الجهات الأمنية على طرح 10 آلاف تذكرة أمام الجماهير وجاء أسعار التذاكر كما يلي:
المقصورة الأمامية: ٧٥جنيها
الأولى شمال: 50 جنيها
الموحدة: 30 جنيها.
وتقام المباراة في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية الأربعاء المقبل بداية من غدٍ الإثنين.
الإسماعيلي يطالب الزمالك بـ8 ملايين
طلب نادي الاسماعيلي من إدارة الزمالك الحصول على ٨ مليون جنيه قيمة القسط الأخير لصفقة انتقال إبراهيم حسن وبهاء مجدي لاعبا الدراويش لصفوف الزمالك.
وكان المبلغ يستحق دفعه منذ شهر ورغم مطالب إدارة الاسماعيلي للزمالك لكن الأخير لم يرسل المبلغ حتى الآن.
ورفض مسئولو الاسماعيلي فكرة التنازل عن جزء من المبلغ نظير الحصول على خدمات دونجا بشكل نهائي.
وكان دونجا قد انتقل للاسماعيلي في يتاير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
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