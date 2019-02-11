رياضة | الإسماعيلي يطالب الزمالك بـ8 ملايين

طلب نادي الاسماعيلي من إدارة الزمالك الحصول على ٨ مليون جنيه قيمة القسط الأخير لصفقة انتقال إبراهيم حسن وبهاء مجدي لاعبا الدراويش لصفوف الزمالك.

وكان المبلغ يستحق دفعه منذ شهر ورغم مطالب إدارة الاسماعيلي للزمالك لكن الأخير لم يرسل المبلغ حتى الآن.

ورفض مسئولو الاسماعيلي فكرة التنازل عن جزء من المبلغ نظير الحصول على خدمات دونجا بشكل نهائي.

وكان دونجا قد انتقل للاسماعيلي في يتاير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

الإسماعيلي يكشف كواليس العودة لدوري الأبطال في بيان رسمي

أصدر النادى الإسماعيلى بياناً لإيضاح وكشف كواليس عودة عودة فريق الكرة لمنافسات دوري الأبطال الإفريقي، بعد قبول التظلم ضد قرار الإقصاء من البطولة بسبب أحداث الشغب فى مباراة الإفريقى التونسى.

وعبر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة عن سعادته الكبيرة بالقرار العادل الذى صدر من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بإعادة فريق الكرة اﻷول إلى مسابقة دورى اﻷبطال الافريقى، أكبر البطولات القارية للأندية الأبطال والمؤهلة لمونديال الأندية.

وجاء نص البيان كالتالي:-

بسم الله الرحمن الرحيم

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

صدق الله العظيم

يعلن مجلس إدارة الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الادارة عن سعادته الكبيرة بالقرار العادل الذى صدر من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بإعادة فريق الكرة اﻷول الى مسابقة دورى اﻷبطال الافريقى اكبر البطولات القارية للأندية الابطال والمؤهلة لمونديال الاندية ، ويأتى قرار الكاف ليعزز مجهودات مكثفة قام بها مجلس إدارة الإسماعيلى الذى نظم أوراقه جيدا واعلن حالة الطوارئ وشكل لجنة متكاملة لادارة الازمة منذ صدور قرار إقصاء الفريق من المسابقة ، وأشرف علي اللجنة المهندس ابراهيم عثمان بنفسه وتابعها لحظة بلحظة وضمت كوكبة من الخبراء والمتخصصين بشئون اللوائح الإفريقية والدولية التى تحكم كرة القدم والعالمين بكل مستجدات تطرأ على بنود لائحة دورى الابطال وغيرها من لوائح المسابقات القارية التى تنظم علاقة الأندية وتعظم من دور الكاف باعتباره ابا شرعيا يحكم بالعدل عندما تتضح أمامه الأمور وتنكشف الملابسات وللأمانة عملت هذه اللجنة بكل حب واخلاص وتفانى وتقدمت بالتماس مرفق به كافة اﻷدلة والحجج والبراهين التى اكدت امام لجنة الاستماع بتظلمات الكاف مدى وعى واحترافية ادارة الاسماعيلى وحرصها على كيان قلعة الدراويش الذى سيظل شامخا بفضل التاريخ العريق الذى يحمله من أسماء لرموزه وبطولاته والقابه الغالية وجمهور العظيم الذى يحمي فى المواقف الصعبة .

وعندما تأكدت لجنة الاستماع بالكاف من صدق نوايا منظومة العمل الاحترافية بالاسماعيلى من خلال الأوراق والمستندات والمكاتبات قررت عودة الدراويش الى حلبة الأبطال من بوابة العزة والكرامة والكبرياء وذلك بعدما وضح للكاف عمليا ان ما شهدته المباراة التى كان طرفها اﻵخر فريق الافريقى التونسى الشقيق من احداث شغب كان سببها قلة مندسة من الكارهين لاستقرار قلعة الاسماعيلى قرر اعادة الحق ﻷصحابه كما ان الكاف تحرى الحقيقة وتاكد من مصادره بان هذه القلة المندسة لا علاقة لها من قريب او بعيد بجمهور الاسماعيلى الحقيقى والعاشق لتراب قلعة الدراويش والحريص دائما على رفع علم النادى ومساندته بكل حب وانتماء والاستمتاع بفنون الكرة الراقية لبرازيل مصر .

ويشدد مجلس ادارة الاسماعيلى فى بيانه الرسمى على انه حريص كل الحرص على حقوق النادى ولم ولن يفرط فيها مهما كانت العقبات والتحديات واضعا نصب عينيه مصلحة الاسماعيلى فوق كل واى اعتبار ، وفى الوقت نفسه يوجه الشكر الى شركاءه فى ادارة الازمة بعلاقاتهم وشعبيتهم الكبيرة ويخص بالشكر كل من :

كما يوجه مجلس ادارة الاسماعيلى عميق شكره وتقديره إلى قيادات الكاف وعلى رأسهم احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقى الذى تشهد فترة ولايته الأولى نجاحا ساحقا وتفانى فى اعطاء كل ذى حق حقه وكذلك ابن مصر البار المهندس هاني ابو ريدة صاحب الفضل الأكبر في هذا الملف ولا ينسى المجلس توجيه الشكر الى مجلس ادارة نادى الافريقى التونسى الشقيق على موقفه الشجاع وكشفه لحقيقة تداعيات الأزمة فى خطاب رسمى كان يحمل البراءة لمجلس الاسماعيلى وجمهوره من هذه الافعال غير المسئولة التى نفذها اعداء النجاح ويشكر الاسماعيلى نظيره التونسى رغم ان الكاف لم يعتمد شهادة النادى التونسى الشقيق باعتباره سيكون فائزا ومستفيدا بعد عودة الاسماعيلى ولن يكون مستفيدا من اقصائه والغاء نتائجه .

واخيرا يهنئ مجلس الاسماعيلى جمهور ناديه الغفير والعظيم والمخلص على عودة الدراويش إلى مسابقة دورى الأبطال ويناشدهم مساعدته خلال المرحلة القادمة فى عدم السماح بوجود عناصر مندسة بينهم فى مباريات الفريق المقبلة حتى لا تتكرر الواقعة المؤسفة التى كاد أن يدفع ثمنها غاليا الاسماعيلى ورجاله المخلصين وجمهوره الوفى ، ويشد مجلس الاسماعيلى على أيادى جماهيره المخلصة بمواصلة دعم ومؤازرة الاسماعيلى حتى ينجح الفريق فى تحقيق أحلامهم خلال التحديات القادمة التى تنتظره .

بسم الله الرحمن الرحيم

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

صدق الله العظيم