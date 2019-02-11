رياضة | الكشف عن سبب إخفاق برشلونة أمام أتلتيك بيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب إخفاق برشلونة أمام أتلتيك بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن غياب النجم البرازيلي أرثر ميلو لاعب وسط برشلونة الإسباني، أثر على مستوى الفريق خلال فترة غيابه في المباريات الماضية، وخاصة خلال مباراة أمس أمام أتلتيك بيلباو التي انتهت 0-0.وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن هناك تساؤول.. هل سيدوم الوضع هكذا كثيرا بدون أرثور؟ أتى اليوم الذي نرى تأثير على الفريق بعد ميسي.
وبوجود خط وسط مكون من سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال، فإن البارسا لم يستطع إجراء تمريرات متواصلة، ولم يتمكن من الحفاظ على الكرة مع ضغط لاعبي أتلتيك بلباو، وعند دخول إلينيا كان هناك بوادر أفضل لكن هل يتحصل فتى اللاماسيا على أكثر من 20 دقيقة في غياب أرثور.
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