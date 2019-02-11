رياضة | الكشف عن سبب إخفاق برشلونة أمام أتلتيك بيلباو

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن غياب النجم البرازيلي أرثر ميلو لاعب وسط برشلونة الإسباني، أثر على مستوى الفريق خلال فترة غيابه في المباريات الماضية، وخاصة خلال مباراة أمس أمام أتلتيك بيلباو التي انتهت 0-0.

وأصبح أرثر أهم ركيزة بعد ميسي لكي يقدم الفريق كرة جميلة، هو أكثر من يطلب الكرة يريدها بحوزته ويريد توزيع اللعب ، دعونا لا ننسى أن البارسا بدون كرة بحوزته كالذي يخرج للحرب بوردة كسلاحه.

وبوجود خط وسط مكون من سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال، فإن البارسا لم يستطع إجراء تمريرات متواصلة، ولم يتمكن من الحفاظ على الكرة مع ضغط لاعبي أتلتيك بلباو، وعند دخول إلينيا كان هناك بوادر أفضل لكن هل يتحصل فتى اللاماسيا على أكثر من 20 دقيقة في غياب أرثور.