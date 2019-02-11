رياضة | وزير الشباب يزور نادي الزمالك خلال أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب يزور نادي الزمالك خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يزور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نادي الزمالك خلال الأيام القادمة لتهدئة الأجواء المشحونة في الوسط الرياضي حاليا.
وسبق وقام الوزير بزيارة النادي الأهلي في الأيام الماضية واجتمع مع المجلس الأحمر لإخماد ثورة الغضب الموجودة.
ويسعى وزير الرياضة لتهدئة الأجواء بكل الطرق بسبب الخلافات القوية بين الأهلي والزمالك في الوقت الحالي بالإضافة إلى الحديث عن إمكانية إلغاء بطولة الدوري في الوقت الذي تستعد فيه مصر لتنظيم أمم إفريقيا.
مستشار قانوني يفجر مفاجأة عن أزمة الزمالك مع لاعبيه السابقين
أكد نصر عزام، المستشار القانوني بالاسماعيلي، أن الزمالك اتخذ اجراءات كبيرة لغلق ملف مستحقات لاعبي الزمالك.
وقال نصر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك اتخد اجراءات كبيرة لغلق ملف المستحقات، وأمير مرتضى تابع التحويلات للاعبين".
وأكمل: "الزمالك تمكن من تخفيض المستحقات، واتخاذ اجراءات لحماية النادي ضد أي عقوبات يمكن حدوثها".
وعن عودة الإسماعيلي لبطولة إفريقيا: "نتوقع غرامة مالية على الاسماعيلي، وستكون متوقعة بسبب ماحدث، ومن الوارد تقديم استئناف جديد للكاف بسبب الجمهور".
واستكمل: "عرضنا على الكاف نماذج مشابهة لما حدث في لقاء الإسماعيلي والأفريقي ولم يتم استبعاد الفريق صاحب الملعب، ومن الوارد تقديم الإسماعيلي استئناف جديد حال استبعاد الجمهور من حضور مباريات الفريق الأفريقية".
وأتم: "أتوقع تغريم الإسماعيلي مبلغ يتراوح بين 10 آلاف و40 ألف دولار".
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