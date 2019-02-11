رياضة | تقارير تنتقد برشلونة بسبب ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير تنتقد برشلونة بسبب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت تقارير صحفية إسبانية، النقد لفريق برشلونة الإسباني الذي يقوده فنيًا إرنيستو فالفيردي، في ظل تخبط أوضاع الفريق من حين لأخر.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتاج لدعم أفضل، حيث أنه في أوج عطائه، ولكنه لا يجد اللاعبين ذوي الجودة العالية لمساعدته.

وأوضحت الصحيفة أنه من المفترض أن يكون هوس البارسا هو تشكيل فريق حول ميسي ليحصلو على أكبر عدد من البطولات قبل إعتزال الأسطورة.

ووجهت الصحيفة النقد بصورة غير مباشرة لـ المدرب فالفيردي، بقولها أنه من المؤسف أن يصبح الفريق به لاعبين مثل أندريس إنيستا وتشافي هرنانديز، لن يكونو أساسيين مع مدرب بعقلية فالفيردي !