رياضة | برشلونة يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ كوتينهو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ كوتينهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي برشلونة الإسباني، بتوجيه رسالة تحذيرية لنجم وسط الفريق، البرازيلي فيليبي كوتيهنو، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية بصورة ملحوظة.

زبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية: فإن هناك رسالة تم توجيهها من قبل الإدارة الكتالونية عبر جييرمو أمور، المتحدث الرسمي للبارسا لكوتينهو، من المفترض أن تعطيه "قرصة أذن".

الجدير بالذكر أن المتحدث باسم النادي قال: "نحن سعيدون من كوتينهو مبدئيا ولا زال هناك مبارايات كثيرة .. كوتينهو سيتغير ..".