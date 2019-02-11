شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اليونايتد ينتقد تصرفات مورينيو تجاه بوجبا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الأنجليزي بالأداء الرائع الذي يقدمه زميله في الفريق الفرنسي بول بوجبا خلال الجولات الماضية من البريمرليج بعد أن تولى النيرويجي جونار سولسكاير المهمة الفنية للفريق.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها التشيلي اليكسيس سانشيز أكد أن بوجبا مازال صغيراً في السن ويتوفر على بعض المهارات العظيمة ويعتبر من اللاعبين أصحاب القيادة داخل الملعب لذلك يجب على كل أعضاء الفريق أن يثقوا به وأنه قادر على قياده الفريق لإحتلال مركز متقدم في البطولة هذا الموسم.

وأضاف سانشيز أن بوجبا أصبح في الوقت الراهن يتحكم في ضبط إيقاع الفريق بالكامل ويبلي بلاء حسن داخل أرضية الملعب الأمر الذي خلق روح جديدة بين اللاعبين وجعل الأجواء هنا أكثر من رائعة ، وفيما يخص المدير الفني المقال للفريق لم أرغب في ان اتحدث لكنه كان دائم الدخول في مصادمات مع بوجبا.

وأنهى سانشيز أنه لا يؤمن بالمعجزات وان التغيير الذي حدث في طريقة لعب بول بوجبا ناتج عن العمل الذي يقوم به جميع أعضاء الفريق وفي حالة قرر سولسكاير أن يدفع بي في أي لقاء سأكون على قدم وساق من أجل تقديم يد العون ومساعده زملائي على تحقيق نتائج رائعة.

وكان بوجبا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر بسبب الخلافات الكبيرة بينه وبين مورينيو حيث إتهم الأخير بطل العالم بوجبا أنه مثل الفيروس الذي أصبح ينهش في جسد الفريق ليتوهج اللاعب بعد رحيل مورينيو ويقود الفريق لتحقيق إنتصارات متتالية.