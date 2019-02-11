شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول يتحدث عن المنافسة مع مان سيتي والان مع التفاصيل

الخليج 365- تحدث الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول، عن المنافسة مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

وقال فينالدوم: إنها دائما استجابة جيدة عندما تفوز، يجب أن نتأكد من أننا نرد على كل مباراة، وليس مجرد مواجهة واحدة، التنافس مع مانشستر سيتي صعب، ولكننا كنا نعرف بالفعل منذ البداية أنه سيكون صعبا".

وتابع: علينا السيطرة على نتائجنا وعروضنا، علينا أن نعطي كل شيء في كل مباراة حيث يمكنك أن ترى في بداية الموسم قمنا بالتحسين، علينا فقط أن نبقي الأمر مستمراً.

ويعتلي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري، صدارة الترتيب برصيد 65 نقطة، بعدما سحق تشيلسي 6-0 أمس، وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، والذي لا يزال له مباراة مؤجلة.