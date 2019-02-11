شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة في باريس سان جيرمان بسبب كافاني والان مع التفاصيل

الخليج 365- يغيب مهاجم نادي باريس سان جيرمان ادينسون كافاني عن فريقه بسبب الإصابة التي يعاني منها. وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن إدينسون كافاني قد يغيب عن باريس سان جيرمان لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أسابيع. وبذلك تكون مشاركة مهاجم باريس سان جيرمان في مباراة العودة أمام مانشستر يونايتد في بطولة دوري أبطال أوروبا صعبة والتي تقام يوم 6 مارس المقبل. وتعرض الأوروجوياني إلى إصابة بتمزق في عضلة الفخذ من الساق الأيمن.

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