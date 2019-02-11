تشيلسي يحدد بديل ماوريسيو ساري

وتعرض تشيلسي لهزيمة مذلة أمام مانشستر سيتي بالأمس بسداسية دون رد في الدوري الإنجليزي، حيث الخسارة أصبح ساري مهددا بالرحيل عن البلوز.

ويريد تشيلسي السير على خطى مانشستر يونايتد بتعيين زولا المحبوب من قبل جماهير البلوز كمدرب، بعد تعيين إدارة مانشستر يونايتد للنرويجي أولي جونار سولشاير والذي تحسنت معه نتائج الشياطين الحمر.

وسبق لزولا تدريب العديد من الأندية مثل واتفورد الإنجليزي والعربي القطري وكالياري الإيطالي وبرمنجهام سيتي الإنجليزي.