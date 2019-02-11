شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: رفضت تدريب تشيلسي لهذا السبب والان مع التفاصيل

الخليج 365- أوضح الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سر رفضه تولي القيادة الفنية لفريق تشيلسي، خلال الفترة الماضية.

وحاول مالك تشيلسي التعاقد مع جوارديولا، قبل أن يقرر مدرب برشلونة السابق، التوجه إلى ألمانيا عبر بوابة بايرن ميونيخ، ثم مانشستر سيتي قبل 3 أعوام.

وكان مالك نادي تشيلسي رومان أبراموفيتش في حاجة ماسة إلى تعيين جوارديولا مدربا للبلوز، حيث كان يحلم بفريق قادر على اللعب بأسلوبه الذي كان يلعبه فريق برشلونة، لكن غوارديولا انضم أولاً إلى بايرن ميونخ ثم في النهاية إلى مانشستر سيتي عندما جاء إلى إنجلترا.

وقال جوارديولا: يحتاج الناس إلى وقت، يعتمد فقط على المالكين، يجب على الأشخاص المسؤولين أن يؤمنوا، جئت إلى مانشستر سيتي لأن الرؤساء ورئيس مجلس الإدارة يعرفني.

وأضاف المدرب الإسباني: لا يعتقد أنني أكون سيئًا عندما نخسر، لهذا السبب أستمتع في مانشستر سيتي.

يذكر أن مانشستر سيتي سحق تشيلسي 6-0، أمس الأحد، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 27 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد