انت الان تتابع سولسكاير: يجب أن نعيد إحياء طريقة لعب اليونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
أكَّد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، أنَّ فريقه لن يتراجع عند استضافة باريس سان جيرمان، في إستاد أولد ترافورد، يوم الثلاثاء، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يتعرض يونايتد لأي خسارة منذ تولى سولسكاير، القيادة، خلفًا لجوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي في ظل إصرار المدرب النرويجي على تطبيق أسلوب هجومي، على عكس النهج الدفاعي لسلفه، وقال سولسكاير، الذي حقق مع يونايتد 10 انتصارات وتعادلا وحيدا في جميع البطولات، في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي: "يجب أن نعيد إحياء طريقة لعب يونايتد".
وأضاف أولي جونار سولسكاير: "لا أعتقد أنَّ العديد من الفرق تستمتع بوجودها، في أولد ترافورد عندما نلعب بشكل جيد، ويتعلق الأمر بالإيمان بأنفسنا. إذا سألت المدربين الذين لعبوا ضد أليكس فيرجسون، ستجد أنَّ السرعة والتحكم في الإيقاع من النقاط البارزة في أسلوبه، ولديَّ 3 مهاجمين جيدين، وهم ماركوس راشفورد، وأنطوني
واسترجع المدرب البالغ عمره 45 عامًا، ذكرياته مع البطولة العريقة، وقال: "أفضل الليالي في مسيرتي كانت في دوري الأبطال، وعندما تصل لهذه المرحلة من البطولة، ومع تسليط الأضواء فأنت تترقب هذه المباريات بشغف حقًا".
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