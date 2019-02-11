انت الان تتابع رئيس الزمالك يكشف أسباب عدم حضوره تحقيق شكوى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

ذكر رئيس الزمالك، نقطتين أساسيتين في خطابه لاتحاد الكرة، بشأن عدم حضور اجتماع لجنة القيم والخضوع لجلسة استماع للرد على شكوى الأهلي، وذلك بعد أن كشف المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة، عن عدم حضور رئيس الزمالك، فى الشكوى المقدمة من الأهلي ضده خلال الأيام الماضية، بتهمة نشر أكاذيب في حق القلعة الحمراء وقياداته خلال المؤتمر الصحفي الذي قدم فيه المغربي خالد بوطيب، مهاجم الأبيض الجديد، وقال صالح إن اللجنة بصدد إصدار القرار خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث إن رئيس القلعة البيضاء مشكو في حقه ولا يجوز أن يحضر من ينوب عنه.

وقال رئيس الزمالك في خطابه الذي أرسله لاتحاد الكرة يوم 3 فبراير الماضي: "رئيس الزمالك ليس من ضمن العاملين باتحاد الكرة وليس موظفا بالنادي حتى يحضر جلسة استماع"، كما أن الزمالك وصف في خطابه شكوى الأهلي بالـ"كيدية"، وطلب من اتحاد الكرة إخطار لجنة القيم بقراره بعدم حضور رئيس النادي. وشهدت الأيام الأخيرة