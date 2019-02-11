انت الان تتابع نجم الأهلي: قادرون على تخطي تلك المرحلة الصعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

أكد هشام محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني درس سيمبا التنزاني جيدا؛ سواء من خلال الفيديو أو من خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في الجولة السابقة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي لمباراة الأحمر وسيمبا التنزاني أن الفريق أغلق صفحة الفوز بخماسية على سيمبا في الجولة السابقة؛ لأننا نُدرك جيدا صعوبة مواجهة الغد، خاصة أن الظروف مختلفة عن لقاء برج العرب بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن فريقه يسعى للفوز من أجل العودة بالثلاث نقاط والسعي قدما نحو التأهل للدور التالي.

وعن خوض الأهلي عددًا كبيرًا من المباريات في وقت قصير، أوضح هشام محمد أن هذا هو قدر الأهلي؛ لأنه يشارك في أكثر من بطولة، وهو ما ينتج عنه خوض المباريات وسط ضغط كبير وفترة زمنية قصيرة بين المباراة والأخرى، وهو ما يسبب إرهاقا كبيرا للاعبين، لكنْ لاعبو الأهلي قادرون على تخطي تلك المرحلة الصعبة، خاصة أن الجهاز