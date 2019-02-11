شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يعاين ملعب مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على معاينة أرضية الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، قبل مواجهة فريق سيمبا غداً.

واستغل لاسارتي تواجده في الملعب الوطني بدار السلام لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وقام بمعاينة أرضية الملعب، ومدى قرب المدرجات من الملعب ودكة الفريقين.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.