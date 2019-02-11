من سيخلف ساري في تشيلسي في حال تمّت إقالته؟

أكّدت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية أن إدارة نادي ​تشيلسي​ الإنكليزي تفكر جديًا في إقالة المدرب ​ماوريسيو ساري​ من منصبه كمدير فني للفريق، بعد الخسارة المذلة يوم أمس على يد ​مانشستر سيتي​ بنتيجة 6-0، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأشارت الشبكة، إلى أن إدارة البلوز، ستعيّن مساعد ساري، المدرب الإيطالي ​جيانفرانكو زولا​، كبديل لمدرب نابولي السابق في حال أقيل من منصبه، وسيكون زولا على رأس الجهاز الفني للبلوز حتّى نهاية الموسم.

وسبق لزولا أن درّب أندية واتفورد وويست هام يونايتد وكالياري والعربي القطري وبرمينغهام سيتي.