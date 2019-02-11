فيديو: جماهير ميلان تتفاعل مع إحتفالية بياتيك

تمكن ​ميلان​ يوم أمس من تحقيق الفوز على حساب ​كالياري​ بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإيطالي.

وسجل الهدف الثالث للروسونيرو لاعبه البولندي ​كريستوف بياتيك​ Krzysztof Piatek ، وهو الهدف الرابع له في المباراة الرابعة بقميص الفريق منذ إنضمامه إلى صفوفه قادما من جنوة الشهر الماضي.

وإنتشر فيديو عبر تويتر يظهر تفاعل جمهور ميلان مع إحتفالية بياتيك بالهدف، وهي الطريقة المعتادة التي يستخدمها بعد تسجيله الأهداف.