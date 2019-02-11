ماتا: نحن أقوى ذهنيا تحت قيادة سولسكاير

يقول لاعب خط وسط ​مانشستر يونايتد​ ​خوان ماتا​ إن الفريق قام بتحسين قوته الذهنية منذ تولي المدرب أولي غونار ​سولسكاير​ المسؤولية.

وقال ماتا: "ما تغيّر مع سولسكاير، باختصار، هو النتائج والثقة بالنفس. لقد فزنا ببعض المباريات التي نلعب فيها بشكل جيد للغاية، ولكننا نجحنا أيضا في الفوز عندما لم نلعب بشكل جيد. لقد أصبح الفريق قويا جدا من الناحية العقلية"

وأشاد ماتا بالاداء الحالي من ​انطوني مارسيال​، وقال: "كلما لعب بشكل أفضل، كلما ربحنا أكثر. دائماً أقول نفس الشيء، لكن هذا صحيح: أعط الكرة إلى أنطوني وسوف نفوز!".