بوفون يتطلع الى لقاء بوغبا خلال مواجهة اليونايتد

يقول ​جيجي بوفون​، حارس مرمى سان جيرمان، إن الفريق سيذهب إلى مانشستر يونايتد في ​دوري أبطال أوروبا​ غدا مع كامل الاحترام للعمالقة الإنكليز.

وفي حديثه مع "سكاي إيطاليا"، يعترف بوفون بأنه يتطلع أيضاً للقاء زميله السابق في ​نادي يوفنتوس​ ​بول بوغبا​.

وقال: "إنه (أولد ترافورد) معبد فريق عظيم، وله تاريخ مهم للغاية، ونحن نلعب مباراة مهمة لأسباب عديدة. يجب أن نواجه بطريقة جدية ومن دون ندم".

واضاف: "مر شهران (منذ القرعة) ورأينا ما حدث لنا والتطور الذي حدث لمانشستر، اليوم على الأقل نحن متساوون".

وأضاف: "بوغبا؟ بول هو صبي ذهبي، وأنا أحب دائما أن أراه لأنه بطل رائع".