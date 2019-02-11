بوفون يتطلع الى لقاء بوغبا خلال مواجهة اليونايتد

يقول جيجي بوفون، حارس مرمى سان جيرمان، إن الفريق سيذهب إلى مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا غدا مع كامل الاحترام للعمالقة الإنكليز.
وفي حديثه مع "سكاي إيطاليا"، يعترف بوفون بأنه يتطلع أيضاً للقاء زميله السابق في نادي يوفنتوس بول بوغبا.
وقال: "إنه (أولد ترافورد) معبد فريق عظيم، وله تاريخ مهم للغاية، ونحن نلعب مباراة مهمة لأسباب عديدة. يجب أن نواجه بطريقة جدية ومن دون ندم".
واضاف: "مر شهران (منذ القرعة) ورأينا ما حدث لنا والتطور الذي حدث لمانشستر، اليوم على الأقل نحن متساوون".
وأضاف: "بوغبا؟ بول هو صبي ذهبي، وأنا أحب دائما أن أراه لأنه بطل رائع".
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