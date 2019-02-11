شكرا لقرائتكم خبر عن «بنو قادس» يكثفون تحضيراتهم لمواجهة «الزعيم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تحضيراته استعدادا لمباراة الهلال غدا (الثلاثاء)، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز مدرب الفريق البلغاري إيفايلو بيتيفا خلال الحصة التدريبية على تطبيق اللاعبين لجمل تكتيكية مختلفة، سيطبقها اللاعبون في مباراة الهلال، وشهدت التدريبات حضور رئيس النادي مساعد الزامل، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى عدد من الجماهير القدساوية التي حرصت على دعم اللاعبين قبل موقعة الهلال المرتقبة، ويسعى القدساويون للعودة لطريق الانتصارات بعد خسارتهم في الجولة الماضية أمام النصر.

من جهته، أكد مدرب فريق القادسية بيتيفا أن فريقه جاهز لملاقاة الهلال، والأمور تسير على أفضل حال داخل الفريق، مؤكدا أنه يدخل جميع المباريات من أجل الفوز ولا غير. وقال إن فريقه لن ينتهج الأسلوب الهجومي، ولن ينتهج الأسلوب الدفاعي أمام الهلال، مبيناً في الوقت ذاته أن الروح والإصرار والشجاعة هي مفتاح الظفر بنقاط المباراة.

وأضاف بيتيفا: نحترم قوة الفريق الهلالي، وكرة القدم لا يمكن أن تخدم إلا من يخدمها ويقدم من أجلها الجهد والعطاء على المستطيل الأخضر، وأتمنى أن نعود من الرياض بالنقاط الثلاث خصوصاً في ظل المستويات المميزة التي يقدمها لاعبو القادسية.