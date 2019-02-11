الاتحاد السكندري يطير إلى السعودية للقاء الهلال

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ، متوجهه إلى جده استعدادا لمواجهة الهلال السعودى في إياب دور الثمانية لكأس زايد .

يواجه الاتحاد السكندري نظيره الهلال السعودى يوم 16 فبراير الجارى على إستاد جامعة الملك سعود بالرياض في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، في إطار مباريات دور الـ ” 8 ” لكأس زايد للأندية الأبطال .

اختار حلمي طولان المدير الفني 26 لاعبا لمواجهة الهلال وهم: حراسة المرمي : الهانى سليمان – محمود الزنفلى – صبحي سليمان ، الدفاع : محمود شعبان – هشام صلاح – ولاس دي سيلفا – بازوكا – محمود رزق – محمد أنور – محمد ناصف – صبري رحيل – كريم الديب – السيد سالم ، الوسط : نور السيد – احمد نبيل مانجا – خالد الغندور – احمد داودا – فوزي الحناوي – عمار حمدي – كريم ممدوح – احمد توفيق ، الهجوم : رزاق سيسيه – جدو – تشوكا – خالد قمر – محمد عبد المجيد – توني سيلفا.

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