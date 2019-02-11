س و ج.. من يعوض غياب محمد صلاح عن المنتخب أمام النيجر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن هناك نية لدى الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة أجيرى لإراحة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وعدم ضمه للمعسكر المقبل، الذى سيشهد مباراتىّ النيجر ونيجيريا، قبل أن يؤكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة غياب صلاح عن المباراة.
وأثارت تصريحات لهيطة وأحمد شوبير التساؤلات حول طريقة لعب المنتخب فى المباراتين، والحلول البديلة للمنتخب بعد غياب صلاح.
س: لماذا قرر أجيرى إراحة محمد صلاح؟
ج: يرى الخواجة أن محمد صلاح بحاجة إلى الراحة فى ظل ضغط مباريات الدورى الإنجليزى، وفى المقابل ضمن منتخب مصر التأهل لأمم أفريقيا، لذا فضل إراحة اللاعب بحيث يكون جاهزا بنسبة 100% قبل بطولة أمم أفريقيا.
س: هل يتأثر المنتخب بعدم وجود صلاح؟
ج: الخواجة يرى أن منتخب مصر حالياً لم يعد يعتمد على لاعب واحد، لذا لن يتأثر المنتخب كثيرا بغياب صلاح، خاصة أن منتخب النيجر ليس له أنياب، أما مباراة نيجيريا فهى ودية.
س: من يعوض محمد صلاح فى المنتخب؟
ج: هناك العديد من البدائل لمحمد صلاح فى المعسكر المقبل، وعلى رأسهم حسين الشحات وعمرو وردة، وربما رمضان صبحى وعبد الله السعيد وكهربا فى حال ضمهم للمنتخب.
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