شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعبو الاتحاد السكندرى بـ"ملابس الإحرام" قبل التوجه إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل لاعبو الاتحاد السكندرى، بقيادة حلمى طولان المدير الفنى، إلى مطار القاهرة مرتدين ملابس الإحرام قبل التوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة والتوجه إلى الرياض استعداداً لمواجهة فريق الهلال ضمن مباريات البطولة العربية.

ويخوض الاتحاد السكندرى مباراة الذهاب أمام فريق الهلال السعودى يوم 16 فبراير الجارى على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، فى تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، فى إطار مباريات دور الـ8 لكأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" .

وتضم البعثة الجهاز الفنى والإدارى والطبى: حلمى طولان رئيس الجهاز - المدير الفنى، وليد صلاح الدين مدير الكرة، ممدوح المحمدى مدرب عام، مجدى إبراهيم مدرب عام، أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، هانى أحمد مدرب، الدكتور عمرو الاشلم طبيب، إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين، سمير المحجوب إدارى، أحمد متولى إدارى، الدكتور محمد عبد الفتاح علاج طبيعى، إسلام السيد علاج طبيعى، محمد حسن علاج طبيعى، فاروق جعفر "مهمات"، أيمن صابر "مهمات"، محمود كمال "مهمات"، محمد أحمد عبد الجليل "مهمات" .

واللاعبون هم: حراسة المرمى: الهانى سليمان - محمود الزنفلى - صبحى سليمان، خط الدفاع: محمود شعبان - هشام صلاح - ولاس دى سيلفا - بازوكا - محمود رزق - محمد أنور - محمد ناصف - صبرى رحيل - كريم الديب - السيد سالم .خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور - أحمد داودا - فوزى الحناوى - عمار حمدى - كريم ممدوح - احمد توفيق. خط الهجوم: رزاق سيسيه - جدو - تشوكا - خالد قمر - تونى سيلفا.



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