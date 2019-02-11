شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يرفض مناقشة عروض الاحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، مناقشة كافة العروض التي تلقاها مؤخرًا من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء في انتقالات نهاية الموسم الجاري.

وتلقي ساسي العديد من العروض الشفهية وخاصة من شركات تسويق اللاعبين، إلا أن اللاعب رفض مناقشتها حاليًا، وقرر تأجيلها لحين إقتراب موعد الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي الجزائري يوم الأربعاء المقبل بالكونفدرالية.